ضوابط الحج السياحي 2025.. كل ما تريد معرفته (مستند بالنص الكامل)

كتب - محمد أبو بكر:

حصل "مصراوي" على نص ضوابط الحج السياحي 2025، بعد اعتماد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، للضوابط والقواعد المنظمة للحج، والتي تضمنت عدة تحذيرات وتوجيهات بشأن أداء فريضة الحج 2025.

ووفق بيان وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء، فإنه لا يجوز للمواطن الفائز في قرعة الحج التنازل عن فرصة الحج 2025 لأي شخص آخر.

وتم قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقاً على إعلان نتيجة القرعة.



وتضمنت ضوابط الحج 1446هـ - 2025، عدم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج.

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