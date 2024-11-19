بمليار جنيه.. أحمد موسى يكشف تفاصيل إحباط الداخلية تهريب كميات كبيرة من "الكبتاجون"

كتبت - داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من عقار الكبتاجون المخدر إلى إحدى الدول عبر الموانئ المصرية.

وأوضح أن الكميات التي تم ضبطها تقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه، وتم ذلك بالتنسيق مع الإنتربول الدولي.

وأضاف موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية أسفرت عن ضبط شحنة مخدرات ضخمة تقدر قيمتها بمليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم القبض على بعض المتورطين في هذه العملية، بينما ما زال آخرون هاربين خارج البلاد.

وأوضح موسى أن وزارة الداخلية استخدمت أحدث التقنيات في هذه العملية، حيث اعتمدت على التقنين والرصد والمتابعة باستخدام التكنولوجيا المتطورة لضبط المخدرات قبل تهريبها.

اقرأ أيضا:

ضوابط الحج السياحي 2025.. إجراءات مهمة وتحذيرات رسمية

وزير السياحة يعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج 2025

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة

"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب

رسالة إلى محمد صلاح من الإعلامية منى عبد الغني: يا رب كلامي يوصل لك -فيديو