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خبيرة مناخية تكشف تفاصيل المفاوضات في مؤتمر المناخ بأذربيجان

09:01 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

بسملة رواش استشارية سياسات المناخ الدولية

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كتبت- داليا الظنيني:

قالت بسملة رواش، استشارية سياسات المناخ الدولية، إن مؤتمر المناخ "COP29" لم يحرز تقدمًا كبيرًا في قضية التمويل، رغم أهميتها؛ لأن الدول لم تتفق بعد على المبلغ المطلوب أو كيفية توزيع أعباء التمويل، مما يعيق جهود مكافحة تغير المناخ.

وأشارت "رواش"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قضية الأمن المناخي بدأت تظهر على طاولة المفاوضات في مؤتمر COP29، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية حتى الآن، وهذا يدل على أن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ.

وأوضحت أن مواضيع التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لم تُناقش بشكل جدي، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة دون أن يتم اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع.

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