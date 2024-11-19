خبيرة مناخية تكشف تفاصيل المفاوضات في مؤتمر المناخ بأذربيجان

كتبت- داليا الظنيني:

قالت بسملة رواش، استشارية سياسات المناخ الدولية، إن مؤتمر المناخ "COP29" لم يحرز تقدمًا كبيرًا في قضية التمويل، رغم أهميتها؛ لأن الدول لم تتفق بعد على المبلغ المطلوب أو كيفية توزيع أعباء التمويل، مما يعيق جهود مكافحة تغير المناخ.

وأشارت "رواش"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قضية الأمن المناخي بدأت تظهر على طاولة المفاوضات في مؤتمر COP29، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية حتى الآن، وهذا يدل على أن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ.

وأوضحت أن مواضيع التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لم تُناقش بشكل جدي، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة دون أن يتم اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع.

اقرأ أيضا:

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة

"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب

رسالة إلى محمد صلاح من الإعلامية منى عبد الغني: يا رب كلامي يوصل لك -فيديو