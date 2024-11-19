مؤسسة أونا تنعى الإعلامي الكبير أحمد حسني: "رائد في الإذاعة وصوت لا يُنسى"

القاهرة - مصراوي:

تنعى مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي - يلاكورة - الكونسلتو - شيفت"، الإعلامي المصري الكبير أحمد حسني، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجال الإذاعة والإعلام.

ويتقدم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس التحرير مؤسسة أونا وجميع العاملين فيها، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل..

وقال مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، إن الإعلام العربي فقد أحد أعمدته البارزة وصوتًا مميزًا ترك بصمة لا تُنسى في عالم الإذاعة والتلفزيون، حيث أسهم على مدار عقود في تأسيس وتطوير العديد من المحطات الإذاعية الرائدة، وأبرزها إذاعة "إم بي سي إف إم" وإذاعة "العربية إف إم".

أحمد حسني، الذي بدأ مسيرته المهنية في السبعينات عبر إذاعة "صوت العرب" المصرية، كان أحد المؤسسين الرئيسيين لإذاعة "إم بي سي إف إم"، وواصل عطائه الإعلامي عبر العديد من المحطات والمشروعات الإعلامية، بما في ذلك إذاعة "بانوراما" وإذاعة "العربية إف إم" التي تولى إدارتها في عام 2016. كما قدم العديد من البرامج التلفزيونية الشهيرة، أبرزها "استفتاء على الهواء" و"أخطاء الشاشة والمتربصين بها".

وأضاف الجلاد: "لقد كان أحمد حسني نموذجًا في التفاني والعمل الجاد، حيث لم يبخل بعلمه وخبرته على زملائه، وكان له دور بارز في تدريب وتطوير الأجيال الجديدة من الإعلاميين".

وترك أحمد حسني إرثًا إعلاميًا عظيمًا سيظل حاضرًا في ذاكرة كل من عايشوه أو سمعوا بصوته العذب، الذي رافق الكثيرين في رحلاتهم اليومية عبر موجات الأثير.

اقرأ أيضا:

رحيل الإعلامي الكبير أحمد حسني بعد مسيرة حافلة في الإذاعة العربية



