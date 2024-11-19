لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير السياحة يعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج 2025

07:59 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

شريف فتحي، وزير السياحة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قبل قليل، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي 2025.

وقال مصدر لمصراوي، إن وزارة السياحة تعكف على تعميم الضوابط على شركات السياحة وكافة الجهات المعنية.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي 2025 بعد قليل.

اقرأ أيضا:

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة

"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب

رسالة إلى محمد صلاح من الإعلامية منى عبد الغني: يا رب كلامي يوصل لك -فيديو

شريف فتحي وزير السياحة القواعد المنظمة لبرامج الحج شركات السياحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* محللة أمريكية لـ"مصراوي": روسيا لن تجرؤ على استخدام النووي لهذه الأسباب
ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
* ضوابط الحج السياحي 2025.. إجراءات مهمة وتحذيرات رسمية