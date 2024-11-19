وزير السياحة يعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قبل قليل، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي 2025.

وقال مصدر لمصراوي، إن وزارة السياحة تعكف على تعميم الضوابط على شركات السياحة وكافة الجهات المعنية.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي 2025 بعد قليل.

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