سمير فرج يكشف خطورة استخدام أوكرانيا لأسلحة أمريكية لضرب العمق الروسي (فيديو)

كتبت - داليا الظنيني:

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يعلق على قرار الرئيس جو بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة طويلة المدى لضرب العمق الروسي.

ووافقت الولايات المتحدة على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى في حربها ضد روسيا كانت واشنطن قد زوّدتها بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تعليق ترامب المتوقع سيكون شديدًا ولكنه لن يعارض قرار بايدن، الرئيس الحالي لأمريكا.

تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع: مر 1000 يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وتم خلالها سيطرة موسكو على 20% من الأراضي الأوكرانية.

وأشار إلى أنه بعد مضي هذه الفترة، أعطى الرئيس الأمريكي بايدن الضوء الأخضر لأوكرانيا باستخدام صواريخها طويلة المدى لضرب العمق الروسي.

وأوضح "فرج" أن كل دول الناتو تساعد أوكرانيا في حربها أمام روسيا، لافتًا إلى أن التطورات الأخيرة جعلت العالم في وضع حرج، لأن أي جديد سيؤثر على باقي دول العالم.



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