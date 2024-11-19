"القاهرة والناس" تصدر بيانًا بشأن "البلوجر" المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب

القاهرة - مصراوي:

أصدرت قناة القاهرة والناس بيانًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، أكدت خلاله أنها لا ترتبط من قريب أو من بعيد بأطراف قضية المخدرات المتهم فيها البلوجر الشهيرة والشاب الأجنبي، اللذان تم القبض عليهما من قبل السلطات المختصة.

وأكدت القناة حقها في ملاحقة أي فرد أو مؤسسة تقوم بإقحام اسم القناة في القضية المنظورة حاليًا، مشددة على أنها لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بأطراف تلك القضية.

وأضاف البيان: "نتقدم بجزيل الشكر لكافة القيادات الإعلامية، ونقابة الإعلاميين التي تفهمت الأمر بعد فحص دقيق وشامل، وتبين سلامة الموقف القانوني والإداري لشبكة قنوات القاهرة والناس".

"الإعلاميين" تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد داليا فؤاد والقاهرة والناس

أمس الإثنين، قال الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، إن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الصحفية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتهام المدعوة داليا فؤاد بحيازة مواد مخدرة بوصفها إعلامية، لا صحة له.

وأكد نقيب الإعلاميين أن المذكورة غير مقيدة بجداول النقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة، ولا تنتمي لنقابة الإعلاميين.

وأضاف أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وضد الوسيلة الإعلامية (قناة القاهرة والناس) التي سمحت لها بممارسة النشاط الإعلامي بالمخالفة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 في مادتيه (88/89)، واللتين جرمتا ما قامت به الوسيلة الإعلامية بعقوبة قد تصل إلى السجن للممثل القانوني، مع تغريم وإغلاق الوسيلة الإعلامية.

وأكدت نقابة الإعلاميين أنه وفقًا لنص القانون، فإن تعريف الإعلامي هو كل من يُقيد في النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا في إحدى الوسائل الإعلامية بناءً على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ملتزمًا بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني. وكل من يخالف ذلك يعتبر منتحل صفة إعلامي ويعرض نفسه للمسؤولية القانونية والجنائية.

قرار من المحكمة بشأن البلوجر وشريكها الأجنبي

وقرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، الأحد الماضي، تجديد حبس البلوجر "د. ف"، وشخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالاتجار بعقار "GHP" المخدر والمعروف بـ"عقار اغتصاب الفتيات".

ووجهت النيابة للمتهمين، القيام بالاتجار في مخدر GHP والمعروف بـ"عقار اغتصاب الفتيات، واستهداف الشباب لترويج المخدر في منطقة التجمع، بالإضافة لتهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى مصر لترويجها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على البلوجر وشخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتهمة حيازة المواد المخدرة في منطقة القاهرة الجديدة.

وكشف مصدر أمني، أنه تم القبض على البلوجر داخل فيلا تمتلكها بالقاهرة الجديدة وليس في الطريق العام، وعُثر بحوزتها على العقار المخدر GHP.

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