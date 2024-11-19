وزير التموين يلتقي عددًا من النواب.. ويوجه بسرعة تلبية طلباتهم

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام، معاون الوزير.

يأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب، والاستماع إلى كافة مقترحاتهم، ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم، والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجّه الوزير على الفور إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب، وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة، والرد على النواب.

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