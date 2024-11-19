"اتصالات النواب" تناقش جهود تطوير البريد المصري: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كتب - نشأت علي:

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن البريد المصري يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى تحقيقه طفرة كبيرة يفتخر بها الجميع، حيث أصبح محل إشادة واسعة من الشارع المصري.

وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن للبريد المصري دورًا اجتماعيًا بالغ الأهمية، حيث يقدم خدماته لفئات كبيرة من المواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات والبسطاء. وأشار إلى أن البريد يقدم اليوم نحو 90% من الخدمات الحكومية، بما يسهم في التيسير على المواطنين.

وأعلن بدوي عن دعم البرلمان المصري، وخاصة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكامل لداليا الباز في مهمتها الوطنية، مؤكدًا أنها أول سيدة تتولى هذا المنصب، مما يعكس توجه القيادة السياسية نحو تمكين المرأة والكفاءات في مختلف المجالات. وأشاد بخبراتها المتراكمة ونجاحاتها السابقة، معربًا عن تفاؤله باستمرار الطفرة التنموية التي يشهدها البريد.

داليا البارز تكشف خطط التطوير وخدمات البريد المصري

من جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة مستمرة في تفعيل منظومة التحول الرقمي لجميع مكاتب البريد في مختلف المحافظات، بما يتيح تقديم خدمات حكومية متنوعة مثل الشهر العقاري، المرور، والأحوال المدنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الخدمات في أقرب الأماكن لهم.

وأشارت الباز إلى وجود خطط تطوير شاملة تهدف إلى جعل البريد المصري وجهة رئيسية للمواطنين، استمرارًا للسياسة التي ينتهجها البريد في جذب مختلف فئات الشعب تحت مظلة وطنية خالصة.

كما أوضحت أن البريد يستهدف تركيب 3 آلاف ماكينة صراف آلي (ATM) في جميع المحافظات، موزعة على المكاتب البريدية والأماكن التي تحتاج إلى خدمات مصرفية بريدية. وأشارت إلى أن عدد ماكينات الـATM الحالية تخطى 1700 ماكينة على مستوى الجمهورية، مع خطط لإعادة تفعيل تركيب الماكينات المتبقية لتحقيق الهدف المستهدف.

واختتمت الباز بالإشارة إلى خبراتها التي تمتد لأكثر من 31 عامًا في القطاع، مؤكدة أنها تمتلك رؤية طموحة لتطوير خدمات البريد المصري، بما يلبي طموحات المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.

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