"رماد من زمن الفتونة" لفرقة فرسان الشرق على مسرح الجمهورية

كتب - محمد شاكر:

تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، العرض المسرحي الجديد "رماد من زمن الفتونة" لفرقة فرسان الشرق للتراث، من تصميم وإخراج كريمة بدير، وتأليف درامي محمد فؤاد، وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل، فيما يتولى الإخراج المنفذ رجوي حامد.

يُعرض العمل لمدة ثلاث ليالٍ متتالية تبدأ في الثامنة مساءً أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، الموافق 19، 20، و21 نوفمبر، على مسرح الجمهورية.

"رماد من زمن الفتونة" يستعرض سيطرة الأنثى في مجتمع الفتوات

يتناول العرض، الذي يُقدم للمرة الأولى، سيطرة الأنثى وسط مجتمع الفتوات، مستعرضًا تفاصيل الحارة المصرية وصراعاتها، مع إظهار أبعاد جديدة لديناميكية القوة والسيطرة من وجهة نظر المرأة. كما يسلط الضوء على الصراع الداخلي والخارجي الذي تواجهه المرأة في مواجهة الضغوط المجتمعية، ويبرز دورها في التأثير والتغيير لتحقيق الحرية والمساواة.

طاقم العمل

يؤدي الأدوار الرئيسية:

ياسمين سمير بدوي في دور (المؤنث والغجرية).

عبد الرحمن دسوقي ونادر جمال بالتبادل في دور (رجل التكوين).

إبراهيم خالد ومحمد هلال بالتبادل في دور (الفتوة).

نوران محمد في دور (الأم).

دنيا محمد وفاطمة محسن بالتبادل في دور (شرابة).

نور عمرو وأحمد عاطف بالتبادل في دور (الفتوة 2).

أشرف كوداك في دور (الفتوة 3).

تُشرف حاليًا على الفرقة المدير الفني الدكتور عصام عزت. تأسست الفرقة عام 2009 على يد وزارة الثقافة بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيًا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة ذات طابع درامي شعبي وتاريخي.

انضمت الفرقة إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أولى أعمالها عام 2009 بعنوان "الشارع الأعظم". قدمت الفرقة عروضًا حازت على استحسان الجمهور، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، منها مهرجان المسرح الحر بالأردن حيث حصلت على جائزة أفضل عرض وأفضل تمثيل عن عمل "بهية" عام 2019، وحققت نجاحات متميزة منذ تأسيسها.

اقرأ أيضا:

انفراد| ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة





حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة



