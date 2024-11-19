"خريجو الأزهر" تصدر عددا جديدا من مجلة "نور الصغير"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدرت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عدد جديد من من مجلة "نور الصغير"، ضمن إصدارات مجلة نور للأطفال، والمهتمة بالطفل دون سن القراءة.

وقالت نهى عباس رئيس التحرير، إن المجلة حريصة على تقديم يد العون للأسرة في تربية وتعليم الأطفال ما قبل مرحلة الدراسة، لما يعود بالنفع على أولادنا فينشئون على حب القراءة والتعلم والمعرفة، لذلك المجلة دائمًا حريصة على تقديم المعلومة والتسلية في صورة مبسطة ورسومات جميلة زاهية الألوان ما يجذب هذا السن.

محتويات العدد

وتقدم مجلة نور الصغير في باب "من أنا" يتعرف الأطفال على نهر النيل شريان مصر الرئيسي بجمل بسيطة ورسوم جاذبة، ولا ننسى تنمية مهارة التلوين المحببة للطفل لتعلمه الدقة وتنسيق الألوان.

وفي ربط جميل بين المواضيع حتى يخرج الأطفال بأكبر قدر من الإستفادة يأتي باب أخلاقي الجميلة بآداب استخدام المياة، بجانب أبواب التعلم والتسلية المفيدة، بما يتناسب مع عمر الأطفال، حيث تؤكد د. نهى على أن كل المواد المقدمة مراجعة علميًا وتربويًا بدقة.

وقدم العدد قصتين بأسلوب بسيط ورسومات مبهجة مثل "مملكة رقائق البطاطس" و"كوب الشيكولاتة" في مغامرة جديدة من مغامرات تيكا المحبوبة..

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