وزير الأوقاف: حقوق الطفل أولوية دينية وإنسانية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أهمية حقوق الطفل التي يتزامن الحديث عنها مع اقتراب اليوم العالمي للطفل، الموافق ٢٠ من نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 م.

وشدد خلال مقال له في افتتاحية العدد الجديد من مجلس الفردوس الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أن اتفاقية حقوق الطفل تضمنت حقوقًا أساسية تشمل حق الطفل في البقاء والعيش في أمن وسلام، وحقه في الحماية، والنمو الصحي السليم، والتعليم، والتثقيف، والتنشئة الاجتماعية السليمة.

وأشار إلى أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أكدت هذه الحقوق قبل أي مواثيق دولية، موضحًا أن الالتزام بها يسهم في تنشئة جيل واعٍ ومسؤول قادر على تحقيق رفعة الأمة وتقدمها.

وأوضح أن وزارة الأوقاف تولي هذه الحقوق أولوية قصوى ضمن خططها التنموية والتوعوية، مشيرًا إلى أن إصدار مجلة "الفردوس" يأتي في هذا السياق، ذلك بأنها تقدم محتوى يرسخ القيم الأخلاقية والدينية بطريقة ميسرة وجذابة للأطفال.

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