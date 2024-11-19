السيسي نجح في إيصال صوت الدول النامية.. إشادة برلمانية بمشاركة السيسي في قمة العشرين

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو، حملت رؤية مصر الواضحة والمتميزة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة؛ خصوصًا ما يتعلق بمكافحة الجوع والفقر وتعزيز الشمول الاجتماعي، مشددةً على أن الرئيس السيسي نجح في إيصال صوت الدول النامية في هذا المحفل الدولي المهم.

وأضافت حارص، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، أن انضمام مصر إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدةً أن دعوة مصر لتأسيس مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب على أراضيها، يعكس إدراك القيادة السياسية لدورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي إقليميًّا ودوليًّا.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي أبرز بوضوح العلاقة بين التحديات الاقتصادية والصراعات السياسية؛ خصوصًا ما يحدث في فلسطين ولبنان جراء التصعيد الإسرائيلي، مؤكدةً أن دعوة الرئيس لوقف المأساة الإنسانية وحماية المدنيين تأتي في سياق مواقف مصر الداعمة للأشقاء، وكذلك لتحقيق السلام والاستقرار العالمي.

وأشادت حارص بالمبادرات التنموية المميزة والضخمة؛ مثل مشروع حياة كريمة، الذي يعد نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية البشرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدةً أن هذه الجهود المحلية تواكب رؤية مصر لدعم القضايا العالمية، وتعكس التزامها بالمشاركة الفعالة في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.