لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السيسي نجح في إيصال صوت الدول النامية.. إشادة برلمانية بمشاركة السيسي في قمة العشرين

04:23 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو، حملت رؤية مصر الواضحة والمتميزة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة؛ خصوصًا ما يتعلق بمكافحة الجوع والفقر وتعزيز الشمول الاجتماعي، مشددةً على أن الرئيس السيسي نجح في إيصال صوت الدول النامية في هذا المحفل الدولي المهم.

وأضافت حارص، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، أن انضمام مصر إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدةً أن دعوة مصر لتأسيس مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب على أراضيها، يعكس إدراك القيادة السياسية لدورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي إقليميًّا ودوليًّا.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي أبرز بوضوح العلاقة بين التحديات الاقتصادية والصراعات السياسية؛ خصوصًا ما يحدث في فلسطين ولبنان جراء التصعيد الإسرائيلي، مؤكدةً أن دعوة الرئيس لوقف المأساة الإنسانية وحماية المدنيين تأتي في سياق مواقف مصر الداعمة للأشقاء، وكذلك لتحقيق السلام والاستقرار العالمي.

وأشادت حارص بالمبادرات التنموية المميزة والضخمة؛ مثل مشروع حياة كريمة، الذي يعد نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية البشرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدةً أن هذه الجهود المحلية تواكب رؤية مصر لدعم القضايا العالمية، وتعكس التزامها بالمشاركة الفعالة في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول النامية السيسي قمة العشرين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء: الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دورًا محوريًا في التنمية المستدامة

إعلان

إعلان

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
بعد الموافقة المبدئية.. ما موقف زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟