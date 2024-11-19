محافظ الجيزة: مشروعات معالجة صرف صحي لخدمة 11 قرية محرومة بمركز الصف - صور

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كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عددًا من مشروعات البنية التحتية بمركز الصف لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والجدول الزمني لدخولهم الخدمة لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وشملت جولة "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الثلاثاء، تفقد أعمال تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الودي وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

تفاصيل مشروعات لمعالجة الصرف الصحي بمركز الصف

وأكد محافظ الجيزة، على أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشهد متابعة دورية من أجهزة المحافظة لما تمثله هذه المشروعات في توفير حياة إنسانية وكريمة للمواطنيين خاصة مشروعات البنية التحتية ومحطات مياه الشرب و الصرف الصحى لإيصالها للمناطق المحرومة.

وأشار المحافظ، إلى أن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بعزبة أبو عريضة يقام بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة 22 ألف م3 وستقوم المحطة بخدمة قرى الاخصاص وكفر طرخان وغمازة الكبرى و منطقة نجوع العرب.

وتفقد المحافظ، مراحل تنفيذ الأعمال المدنية داخل محطة معالجة أبو عريضة والتى وصلت لنسبة تنفيذ ٩٧% موجهًا بسرعة البدء فى الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة مع الالتزام بجدول الأعمال والمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.

وتفقد محافظ الجيزة، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الودي والتى تقام بنظام معالجة ثلاثية وبطاقة 15ألف م3 وتخدم قرى عرب العيايدة والجزيرة الشقراء والمنشئ واسكر والودي والديسمي.

وخلال تفقد المحافظ مراحل تنفيذ الأعمال المدنية داخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالوادي، اطلع على رسم توضيحي لمراحل تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أن مشروعات معالجة الصرف الصحي بقرية الودي وعزبة أبو عريضة تساهم في إدخال خدمات الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية بعدد 11 قرية محرومة.

كما اطلع المهندس عادل النجار، على النسب النهائية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى الصف وأطفيح بقطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والشباب والرياضة ومرفق الإسعاف لإزالة أي معوقات تواجه الأعمال بكافة المشروعات المتبقية.

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