وزير العمل يبحث مع سفير ماليزيا بالقاهرة تفعيل سُبل التعاون المُشترك

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء، السفير محمد تريد بن سفيان، سفير دولة ماليزيا بمصر، وذلك في إطار بحث سُبل تعزيز التعاون المُستقبلي في كافة مجالات العمل المُشتركة.

تفاصيل لقاء وزير العمل سفير ماليزيا بالقاهرة

وأكد الجانبان، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، على عُمق العلاقات الثنائية بين البلدين وفي كافة المجالات، مشيدًا بنتائج زيارة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتأكيده على التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والبحث العلمي مع مصر.

وبحث وزير العمل، مع السفير الماليزي تعزيز العلاقات الثنائية وتوحيد الرؤي والتنسيق في المحافل الدولية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني لما تمتلكه الدولة الماليزية من نهضة في هذا المجال خاصة في قطاعات الإلكترونيات.

ووجه الوزير، دعوة إلى نظيره الماليزي لزيارة القاهرة وبحث كافة سُبل التعاون وبحث إعداد مذكرة تفاهم في المجالات التي تخص قطاع العمل في البلدين، موضحًا أن مصر ترحب بزيادة حجم الإستثمارات الماليزية داخل البلاد خاصة أن لديها إستثمارات عديدة في مجالات الغاز الطبيعي وصناعة السيارات، مؤكُدا على جاهزية وزارة العمل في توفير العمالة الماهرة والمُدربة لخدمة هذه الإستثمارات ،بالتعاون مع الجانب الماليزي.

اقرأ أيضا:

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة

بعد تصدره فوربس.. البطل الأوليمبي أحمد الجندي: أتدرب 10 ساعات يوميًا

محافظ القاهرة يوجه بالاستعداد لموسم الأمطار خلال الفترة المقبلة

أبرزها تعويض المالك عن السنوات الماضية.. اتحاد الملاك يكشف مطالبه من قانون الإيجار القديم