برامج تعليمية وأكاديمية.. معهد اللغات للقوات المسلحة يوقع عقد اتفاق مع محافظة الدقهلية

كتب- محمد سامي:

وقع اللواء محمـد البابلي، مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عقد اتفاق لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال تعليم اللغات والترجمة .

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع المدني وصقل مهارات الشباب؛ لتأهيلهم لسوق العمل.

ويهدف عقد الاتفاق إلى تنظيم التعاون بين الطرفين؛ لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في مجال اللغات الأجنبية وتأهيل شباب المحافظة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

ويأتي ذلك تأكيدًا على دور معهد اللغات للقوات المسلحة في النهوض بالمستوى العلمي والثقافي في مجال اللغات وتعزيز التعاون المشترك مع كل المحافظات المصرية؛ لتمكين المتدربين من إجادة وإتقان المعارف والمهارات اللغوية التي تحتاج إليها سوق العمل .



حضر توقيع العقد عدد من أعضاء هيئة التدريس بمعهد اللغات للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين بمحافظة الدقهلية .