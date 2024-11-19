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الطقس.. الأرصاد تنشر صور أقمار صناعية لمناطق سقوط الأمطار

03:01 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع اليوم استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأكدت الهيئة أن الأمطار تكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

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