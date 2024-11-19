ننشر أسماء المرشحين للتصفيات النهائية بالمسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المرشحين لدخول المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم في جميع الأفرع، انطلاقًا من دورها الريادي في الاهتمام بالقرآن الكريم، والحث على حفظه، وتكريم وإكرام أهله؛ امتثالًا لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ".

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أن فروع المسابقة على النحو التالي:

المرشحون من داخل جمهورية مصر العربية للمشاركة في جميع الأفرع

- الفرع الأول:

حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن ٣٥ عامًا، وهم:

١- آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة - الغربية

٢- محمود علي عطية حبيب - الشرقية

ثانيًا - الفرع الثالث للناشئة:

حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب (البيان على المنتخب) في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن ١٢ عامًا، وهم:

١- أدهم عصام علي حامد الرشيدي - البحيرة

٢- نصر عبد المجيد عبد الحميد متولي - الدقهلية

٣- رميساء أحمد إبراهيم عبد العاطي - البحيرة

٤- يمنى أمين حاسم مغربي - كفر الشيخ

٥- مريم أحمد بسيوني زين العابدين شلبي - البحيرة

٦- جنا حماده محمد بسيوني دربالة - البحيرة

٧- عبد الملك إبراهيم عبد العاطي إبراهيم - الجيزة

ثالثًا: الفرع الرابع:

- حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن ٣٥ عامًا، وهم:

١- حسن عثمان عبد النبي إبراهيم - الدقهلية

٢- أبو اليزيد مصطفي أبو اليزيد العجمي - البحيرة

رابعًا: الفرع الخامس:

ذوو الهمم... حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب (البيان على المنتخب) في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن عن ٢٥ عامًا، وهم:

١- حنان قرني عويس عرفة - بني سويف

٢- صالح محمد موسى تهامي - القليوبية

٣- طه سيد عبد الصمد محمد - الجيزة

٤- الحسن عبد الدايم الشاطر محمد - أسوان

٥- عبد الله عطا الطوخي حسانين - القليوبية

٦- وائل أحمد عبد الحميد علي - بني سويف

٧- محمد لطفي أحمد الحسيني فلفل – الدقهلية

خامسًا: الفرع السادس:

- الأسرة القرآنية - حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه ووجوه إعرابه ، بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد. وهم:

الأسرة الأولى - المنوفية، وأفرادها هم:

١- علي رشاد عبد الحميد زغلول - أخ.

٢- أبو بكر رشاد عبد الحميد زغلول – أخ.

٣- عمر رشاد عبد الحميد زغلول – أخ.

الأسرة الثانية - الغربية، وأفرادها هم:

١- عايدة أحمد محمود مخلص - أم.

2- جهاد محمد فتحي ناصف - ابنة.

٣- مصطفى محمد فتحي ناصف - ابن.

الأسرة الثالثة - الغربية، وأفرادها هم:

١- الزهراء جمال محمد شبل بدران ـ أخت.

٢- الشيماء جمال محمد شبل بدران ـ أخت.

٣- أسماء جمال محمد شبل بدران – أخت.

الأسرة الرابعة - البحيرة، وأفرادها هم:

١- محمد صلاح عبد القادر تاج الدين - أخ.

٢- أسماء صلاح عبد القادر تاج الدين - أخت.

٣- عبد القادر صلاح عبد القادر تاج الدين - أخ.

الأسرة الخامسة - البحيرة، وأفرادها هم:

١- جاب الله عوض جاب الله حسين – أب.

٢- إيمان جاب الله عوض الله جاب الله - ابنة.

٣- إسراء جاب الله عوض الله جاب الله - ابنة.

سادسًا: الفرع السابع:

- ترجمات معاني القرآن الكريم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخريجي كليات وأقسام اللغات الأجنبية وغيرهم من خريجي الجامعات، في ضوء ترجمات كتاب (المنتخب) الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بشرط ألا يزيد السن عن ٣٥ عامًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وألا يزيد السن عن ٥٠ عامًا لغيرهم، مع إجادة التلاوة فقط. وهم:

من يجيدون اللغة الإنجليزية، وهم:

١- محمد محمدي بدوي مجاهد أبو وردة - السويس.

٢- جهاد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ - الإسكندرية.

٣- حافظ أنور أحمد باشا - البحيرة.

٤- فاطمة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة - الغربية.

٥- محمود محمد نصر محمد خميس - القاهرة.

من يجيدون اللغة الروسية، وهم:

١- سامح صبحي جلال عبد اللطيف - الجيزة.

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