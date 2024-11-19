جولة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركتَي "حلوان للآلات" و"حلوان للصناعات الهندسية"

كتب- محمد سامي:

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في جولة مفاجئة، اليوم الثلاثاء، شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، في إطار حرصه على الوجود الدائم بين العاملين ومتابعة سير العملية الإنتاجية.

وحرص الوزير على الوجود في شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) في وقت مبكر لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية.

وناقش وزير الدولة للإنتاج الحربي عددًا من العاملين بالشركة؛ للاطمئنان على أحوالهم المعيشية والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية، مؤكدًا اهتمامه بالعاملين والحرص على تطوير أدائهم من خلال الاهتمام بالبحث العلمي لزيادة نسبة المكون المحلي والمساهمة في خطة توطين الصناعات.

وتفقد الوزير مخازن الخامات ومخازن المنتج النهائي بالشركة؛ حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع، والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

وتفقد صلاح الدين مصطفى العديد من خطوط الإنتاج؛ ومنها خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية والتي يتم تأمينها ضد أية محاولات للتلاعب أو سرقة التيار، وخط إنتاج عدادات المياه بأنواعها المختلفة؛ سواء الميكانيكي أو مسبوق الدفع بتكنولوجيا متقدمة وجودة عالية، وتفقد أيضًا خط إنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع، وخط الدرلفة الذي يسهم في العديد من المشروعات القومية بالدولة .

وقام الوزير عقب انتهاء الزيارة المفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات، بمرور آخر مفاجئ على شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)؛ حيث تفقد خط إنتاج البساتم، والتي تعد من المكونات الأساسية للمركبات العسكرية والمدنية، وتفقد العديد من الخطوط الأخرى التي تسهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية، حيث تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية، والتي تشمل مجموعة متنوعة من (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل)، وتشارك الشركة في العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري.

وتابع الوزير خلال تفقد شركتي "حلوان للآلات والمعدات" و"حلوان للصناعات الهندسية"، مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

ورافق المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الجولة التفقدية المفاجئة، كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.