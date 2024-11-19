خاص| حقيقة إنشاء مدينة ترفيهية بجوار الأهرامات

كتب- محمد شاكر:

أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، في تصريحات لمصراوي، أن جميع المعلومات المتداولة بشأن عزم الجانب الياباني إنشاء مدينة ترفيهية بجوار المتحف، غير صحيحة.

وقال مفتاح: غير معقول إقامة مدينة ترفيهية بجوار أعظم أثر في العالم وهو أهرامات الجيزة.

وأضاف مفتاح: الدولة لن تسمح بذلك ولا الجانب الياباني عرض ذلك من الأساس، وقد حضرت الحفل الذي أقامه الجانب الياباني تحت سفح الأهرامات، وخرجت من خلاله هذه الشائعة ولم يطرح هذا الموضوع للنقاش على الإطلاق ولا أعلم من ورائها.



مدينة ترفيهية في الأهرامات بقيمة 2.5 مليار دولار؟

كانت أنباء تم تداولها حول إعلان السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، عن نية اليابان إقامة مدينة ترفيهية متكاملة تشمل فندقًا بجانب المتحف المصري الكبير، باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار، كجزء من جهود تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر واليابان وتوسيع دور الشركات اليابانية في السوق المصري.

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