أحدث 22 صورة لأنفاق ومحطات الخط الرابع لمترو الأنفاق

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور الحديثة التي توضح مدى تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى.

تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

يبلغ طول هذه المرحلة 19 كم، وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، لتحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

ثم يمر المترو أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح ليتقاطع مع الخط الأول، وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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