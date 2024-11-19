صور.. ورشة عمل لدمج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المناهج

كتب- محمد نصار:

نظمت لجنة الحقوق الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الثقافية، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل تحت عنوان: "مكون حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، ومشاركة الدكتورة وفاء بينيامين، عضو المجلس، والدكتورة مها موافي، مدير برامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

دمج الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية

أكدت مشيرة خطاب، أن الورشة تستهدف دمج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية وذلك في إطار جهود تطوير التعليم الوطني تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى ضرورة إدماج الصحة الإنجابية وإتاحة المعرفة بها في المقررات الدراسية هي حق أساسي لتعزيز الوعي بالقضايا الصحية والاجتماعية، وتمكين الشباب والفتيات من تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومتعلم، موضحة أن إدراج الصحة الإنجابية في المقررات الدراسية هي جزء من الجهود الرامية لبناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية في مصر.

وأشارت "بينيامين"، إلى أن الورشة تسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى المعلمين وخبراء المناهج حول القضايا المتعلقة بالسكان والصحة الإنجابية وحقوق الإنسان، كما تهدف إلى تطوير المناهج الدراسية لتعكس هذه الموضوعات، وتعزيز قدرات المعلمين في تقديمها بطرق فعالة.

وأكدت أن المجلس يعمل على وضع خطة شاملة للتدريب وتطوير المقررات لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق وملائم لجميع الطلاب وتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية.

وأشارت الدكتورة مها موافي، مدير برامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، إلى أن تعزيز حقوق الإنسان في تدريس مقررات الصحة الإنجابية في المدارس هو خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع واعٍ ومتعلم.

وأوضحت أن التعليم الجيد في هذا المجال لا يقتصر على تقديم المعلومات فحسب، بل يتضمن تمكين الأفراد من فهم حقوقهم واحتياجاتهم.

وأكدت أن هذا التعاون بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان يمثل التزامًا جماعيًا لضمان مستقبل صحي وآمن للشباب، حيث تكون المعرفة قوة تمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تعود بالنفع على مجتمعاتهم.

شارك في الورشة عدد من المتخصصين من وزارة التربية والتعليم، وعدد من ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتضمن البرنامج جلسات نقاش تفاعلية وورش عمل.

وتضمنت الورشة عدة محاور منها تطوير المناهج الدراسية لتشمل موضوعات الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان، وسبل تفعيل التوعية داخل المدارس، والتجارب الوطنية والإقليمية.

دير بالذكر أن المجلس يهدف من خلال هذه الورشة إلى بناء مجتمع تعليمي أكثر وعيًا بالقضايا المهمة التي تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، وتزويد المعلمين بالأدوات والمعرفة اللازمة لدمج هذه الموضوعات بفعالية في المناهج الدراسية ونشر الوعي بين الطلاب بقيم ومبادئ حقوق الإنسان والحقوق والصحة الإنجابية.

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