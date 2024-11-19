رئيس "النواب" يحيل بيانَ وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة لدراسته في حضورها

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بيان وزيرة التنمية المحلية د.منال عوض، الذي ألقته اليوم أمام المجلس، إلى اللجنة المختصة؛ وهي لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لدراسته في حضور الوزيرة.

واستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهم مخرجات ونتائج استضافة محافظة الإسكندرية يومَ المدن العالمي في 31 أكتوبر الماضي، والمنتدى الحضري العالمي بمحافظة القاهرة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور وكيلَي المجلس ورؤساء اللجان النوعية .

وقالت وزيرة التنمية المحلية: اسمحوا لي أن أغتنم فرصة تواجدي اليوم؛ للإشارة إلى أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، تشرفنا باستضافة اثنين من أهم الأحداث المتعلقة بالتنمية الحضرية، على أجندة الأمم المتحدة.

وأضافت عوض أن يوم المدن العالمي والتي استضافته هذا العام مدينة الإسكندرية العريقة؛ حيث اجتمعنا تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب.. تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهم ما أسفر عنه الحدث من طرح أساليب ومبادرات مبتكرة تسعى إلى استغلال آليات التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة، فضلاً عن نجاحنا في طرح وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص حول آليات الحوافز التي يمكن أن تشجع على الاستثمار في مشروعات تهدف إلى تعزيز المرونة المناخية؛ لا سيما في مدينة الإسكندرية والتركيز على التحديات، بل أيضًا على فرص التعاون من أجل مستقبل حضري أكثر مرونة، بالإضافة إلى ما شهدناه من مشاركة واسعة من الشباب الذين قدموا رؤى وحلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي في المدن.

وأضافت عوض: اسمحوا لي أن أشير هنا إلى إنجاز كبير حققته الحكومة المصرية على أرض محافظة القاهرة، وهو استضافة الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2024، تحت شعار الكل يبدأ محليًّا، من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة.. والذي اعتبرته الأمم المتحدة النسخة الأفضل للمنتدى من حيث التنظيم اللوجستي والمحتوى الفني والموضوعي، لافتةً إلى أن الفاعليات أسهمت قبل المنتدى بمدينة القاهرة في تحقيق عوائد استثمارية أكبر للمدينة خلال أسبوع القاهرة الحضري، فضلًا عن المشروع التجريبي في حديقة الأسمرات، كجزء من إرث المنتدى للمدينة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تلقي الحكومة إشادات عدة من الحضور (المتحدثين- المشاركين) باستضافة ما يزيد على 40 ألف مشارك فعلي وافتراضي من 182 دولة من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة تحديات يعانيها جميع مدن العالم، مشيرةً إلى نجاح مصر خلال فاعليات المنتدى الحضري العالمي وما سبقها من فاعليات في تأكيد التزامنا بتمكين المجتمعات المحلية في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، كما سعت الحكومة إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع ووضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام، من خلال ما يزيد على (744) فعالية؛ سواء من الأحداث الجانبية أو المعرض الحضري.

وأشارت د.منال عوض إلى أننا أطلقنا خلال أعمال المنتدى مبادرة لا للمركزية وتطوير الإدارة المحلية؛ وكذا المرحلة الأولى من "مبادرة المدن المستدامة.. أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ" والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي.. وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أننا خلصنا إلى نتائج وتوصيات مهمة تم الإعلان عنها في "بيان القاهرة التنمية الحضرية المستدامة" تتعلق جميعها بتعزيز التخطيط الحضري المستدام، والتركيز على العدالة الاجتماعية والدمج، وتعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية.. وحشد آليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.

وأشارت د.منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد على استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب؛ للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، فضلاً عن تنفيذ جميع توصيات مجلس النواب في جميع مجالات عمل الوزارة والتي من شأنها الإسراع بمستهدفات التنمية على أرض المحافظات.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن حرصها على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة، وأشكر النواب على دعمهم ومتابعتهم لجهودنا، ونحن ملتزمون بتطبيق استراتيجيات تتماشى مع رؤية مصر، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُعزز من جودة الحياة وتفتح آفاقًا جديدة للمواطنين في جميع المحافظات.