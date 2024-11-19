من داخل وخارج الجامعة.. "الأزهر" تعلن حاجتها لملاحظين لامتحانات نصف العام - الشروط والأوراق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، حاجتها لملاحظين للمشاركة فى امتحانات نصف العام من أصحاب المعاشات والمؤهلات العليا والمعلمين والموظفين بشرط موافقة جهة العمل.

ونص الإعلان الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه على فتح باب قبول طلبات التقديم للملاحظين لمراقبة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول "رجال وسيدات من الخارج.

الفئات المسموح لها التقدم

- البالغين من سن المعاش حتى 68 عاما - على أن يكون بصحة جيدة - و إحضار صورة بطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي.

- الملاحظين أقل من سن المعاش - لا يقل السن عن ٣٠ عاما - على أن يبلغ عمره من ۳۰ حتى ٥٩ عاما - مع صورة بطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي وموافقة جهة العمل للموظف.

مواعيد التقديم والأوراق

- يكون التقديم حسب الجدول الزمني وعى الملاحظين الالتزام بهذا الجدول ولا يتم قبول أي طلب في غير الأيام المحدد لكل متقدم.

- يتم التقدم بالأوراق المطلوبة في المواعيد المحددة بمقر الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالدور السابع بمبنى إدارة بالجامعة بمدينة نصر.

- يتم قبول طلبات التقديم من من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٤ عصرا.

- يتم التقدم لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان.

مواعيد امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في الرابع من يناير 2025.

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