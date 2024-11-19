بالأرقام.. أسعار عدادات الكهرباء الجديدة 2024

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقفَ العمل بنظام الممارسة واستبدال تركيب عدادات كودية بها للمباني المخالفة والعشوائية التي تستمد التيار الكهربائي بطريق غير مباشر.

ووجه الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالبدء في تركيب العدادات الكودية؛ إذ يجب توفير صورة للعقار من الخارج (واجهة)، وتجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة لأحدث إيصال سداد ممارسة.

ويستعرض "مصراوي" أسعار العدادات المختلفة في ما يلي:

أسعار عداد كهرباء أحادي:

- السعر: 1274 جنيهًا، شامل النقل والتخزين.

- رسوم التركيب: 285 جنيهًا، تشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه.

أسعار عدادات كهرباء ثلاثية السعر:

- 1547 جنيهًا، شاملة مصاريف النقل والتخزين.

- رسوم التركيب: 285 جنيهًا، تشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه.

أسعار عداد المحول:

- سعر تركيب العداد المحول نحو 1935 جنيهًا.

- سعر تركيب عداد الكهرباء داخل المحلات التجارية 1600 جنيه.

- سعر عداد الكهرباء الكودي الإلكتروني (3 فاز).

- سعر تركيب العداد الكودي الإلكتروني 3 فاز: 2000 جنيه.

خطوات استخراج كارت الكهرباء المنزلي:

- ادخل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- اختر الخدمة المناسبة من القائمة الرئيسية.

- اختر "تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة".

- ملء وإدخال البيانات.

- املأ نموذج الطلب واكتب البيانات الشخصية المطلوبة في النموذج بدقة ووضوح.

- تقديم المستندات المطلوبة؛ ارفع المستندات الضرورية على المنصة، مثل صورة بطاقة الرقم القومي وأي مستندات أخرى مطلوبة.

- تحقق من صحة البيانات، تأكد من إدخال جميع البيانات على نحو صحيح؛ لتجنب أي تأخير في معالجة طلبك.

- احفظ المستندات، احتفظ بنسخ من المستندات المرفوعة بوصفها إثباتًا لتقديم الطلب.

- أرسل طلبك، بعد إدخال البيانات وتحميل المستندات اضغط على "إرسال الطلب" لتقديمه.

- تأكيد الطلب وحفظ الكود، سيظهر لك كود طلبك على الشاشة، تأكد من حفظ هذا الكود جيدًا؛ لأنك ستحتاج إليه للاستعلام عن طلبك مستقبلًا. - تابع حالة الطلب، استخدم كود الطلب للاستعلام عن حالة طلبك عبر المنصة، أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء.

اقرأ أيضًا:

لو شغال في الخارج.. تعرف على طرق التواصل مع وزارة العمل لحل مشاكلك

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ماهي التأشيرات المخصصة لأداء الحج 2025؟

قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. هل يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير؟