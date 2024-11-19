الأرز الجاف وزراعة القصب بالتنقيط.. سويلم يتابع دراسات بحثية لـ"بحوث إدارة المياه"

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كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة عدد من الدراسات البحثية التي يتم تنفيذها بمعهد بحوث إدارة المياه التابع للمركز القومي لبحوث المياه.

واستعرض سويلم النتائج الأولية للدراسات الجاري تنفيذها في المحطة البحثية التابعة للمعهد في إسنا بمحافظة أسوان؛ لتقييم الوفر المائي المتوقع عند زراعة قصب السكر بالتنقيط، وتأثير ذلك على الإنتاجية المحصولية.

وتم استعراض ملامح منظومة دعم اتخاذ القرار عن طريق عمل خريطة بالتركيب المحصولي بالمحافظات، وتقييم العائد الاقتصادي لزراعة المحاصيل المختلفة بتلك المحافظات.

وتناول الاجتماع عرضًا عن الزراعات الموفرة للمياه (الأرز الجاف)، ونتائج التجارب البحثية التي تم تنفيذها بالمحطات البحثية التابعة للمعهد والمركز القومي لبحوث المياه.

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