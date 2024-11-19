إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكل المحافظات

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام ٢٠٢٤؛ للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضَي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وقال شاهين إن هذه الحملة تأتي في إطار سعي الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وغذاء صحي وآمن للمواطن المصري وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن هذه الحملة الثالثة هي الأخيرة هذا العام، وتأتي ضمن الحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ للتحصين ضد الأمراض السيادية والوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية وتؤثر على إنتاجيتها، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وتم توفير كل اللقاحات المطلوبة والإجراءات والتجهيزات؛ لبدء إنجاز أعمال حملة التحصين بنجاح ودعم مستمر من القيادة التنفيذية، وتوجد غرفة مجهزة لمتابعة أعمال التحصين على مستوى الجمهورية؛ لتذليل أي معوقات تواجههم.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.