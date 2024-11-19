حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة ومنخفض جوي لمدة 48 ساعة

محافظ القاهرة: رفض أي طلب تصالح في مخالفات البناء لم يستكمل الإجراءات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منخفضا جويا في طبقات الجو يؤثر على معظم البلاد ويستمر حتى الأربعاء، ويتسبب في أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأضافت غانم، أن الأمطار ستتواجد على السواحل الشمالية وشمل الوجه البحري، وتكوًن أمطارا متوسطة إلى غزيرة، وتقل حدتها كلما توجهنا إلى الداخل.

وتابعت: فرص الأمطار على القاهرة تكون ضعيفة اليوم وغدا.

وأشارت إلى أن فترة الليل والصباح الباكر تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وأن استقرار حالة الطقس ستبدأ من يوم الخميس.

ووجهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترة المساء والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبيرة وتصل لـ 12 إلى 15 درجة.

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