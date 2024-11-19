محافظ القاهرة يوجه بالاستعداد لموسم الأمطار خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن تعاون أجهزة الدولة أسهم في النجاح الكبير الذي واكب انعقاد المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة وخروجه بالشكل اللائق بمصر إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن حضور رئيس الجمهورية افتتاح فعاليات المنتدى أعطى له أهمية كبيرة.

وثمن محافظ القاهرة، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتي ساهمت في إظهار العاصمة بصورة مشرفة، مشيرًا إلى أن ما تم من إنجازات في العاصمة خلال العشر سنوات الماضية كان موضع ثناء كل الوفود المشاركة كما طلب العديد من المشاركين في المنتدى خلال اللقاءات معهم، التعاون مع المحافظة في الاستفادة من خبرة القاهرة في مجالات التدريب، والتنمية الحضرية، والإدارة المحلية، والطرق، ومراكز شبكات مرافق المعلومات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من قيادات المحافظة.

الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة

طالب محافظ القاهرة، النواب ورؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وسرعة إنهاء المشروعات لخدمة المواطنين، كما شدد على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها، واستطلاع رأيهم في الخطة الاستثمارية باعتبارهم ممثلين عن المواطنين.

استعدادات مواجهة الأمطار بالقاهرة

أصدر محافظ القاهرة، تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

وشدد محافظ القاهرة، على اللجان المشكلة من هيئتي النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكل شوارع ومناطق العاصمة ومراجعة جاهزية سيارات الشفط وخطة توزيعها.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة تنفيذ قراره بمنع قطع الأشجار، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدة حدائق بالعاصمة، كما سيتم استغلال حديقة الأندلس ثقافيًا للحفاظ عليها.

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