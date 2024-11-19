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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19-11-2024

05:56 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

طقس بارد

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19-11-2024، على كافة محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الثلاثاء 19-11-2024، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على معظم الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الثلاثاء، به شبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشاط لحركة الرياح وعلى فترات متقطعة، إذ جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

- القاهرة الصغرى 17 درجة والعظمى 24.

- العاصمة الإدارية الصغرى 14 درجة والعظمى 24.

- 6 أكتوبر الصغرى 14 درجة والعظمى 25.

- دمياط الصغرى 18 درجة والعظمى 23.

- بورسعيد الصغرى 17 درجة والعظمى 24.

- الاسماعيلية الصغرى 16 درجة والعظمى 25.

- السويس الصغرى 14 درجة والعظمى 25.

- العريش الصغرى 13 درجة والعظمى 24.

- رفح الصغرى 13 درجة والعظمى 23.

- طابا الصغرى 15 درجة والعظمى 24.

- شرم الشيخ الصغرى 19 درجة والعظمى 28.

- الإسكندرية الصغرى 15 درجة والعظمى 23.

- العلمين الصغرى 15 درجة والعظمى 22.

- مطروح الصغرى 13 درجة والعظمى 22.

- السلوم الصغرى 13 درجة وشمال 20.

- الغردقة الصغرى 18 درجة والعظمى 29.

- مرسى علم الصغرى 19 درجة والعظمى 27.

- شلاتين الصغرى 20 درجة والعظمى 28.

- حلايب الصغرى 22 درجة والعظمى 25.

- الفيوم الصغرى 14 درجة والعظمى 24.

- الأقصر الصغرى 14 درجة والعظمى 28.

- أسوان الصغرى 15 درجة والعظمى 28.

- الوادى الجديد الصغرى 12 درجة والعظمى 28.

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