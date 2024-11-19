نشرة التوك شو| جدل مينو مطعم بوراك ومستجدات ملف التصالح بمخالفات البناء

تناولت برامج التوك شو، مساء الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

عمرو أديب عن جدل فواتير مطعم بوراك: هوا ده اللانش بوكس بتاع العيال.. انت مالك؟

علق الإعلامي عمرو أديب على حالة الجدل المثارة بشأن مطعم الشيف التركي بوراك، بعد انتشار فاتورة تُظهر تكلفة عالية لوجباته.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر": "الناس تقول إن أكلة شخصين بـ21 ألف جنيه، وشوفوا زجاجة المياه بكام... إنتو مالكم؟ هو ده اللانش بوكس بتاع العيال".

خبير: استهلاك اللاجئين لا يُشكل عبئًا على مصر لهذا السبب

قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون لجوء الأجانب ينظم حق اللاجيء في الحصول على الخدمات وحقه في التعليم، وخلافه، مشيرًا إلى أن مصر دولة منضبطة وتلتزم بالاتفاقيات الموقعة مثل اتفاقية اللاجئين.

وأضاف "زهري"، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن اللاجئين في مصر لا يُؤثرون على الثقافة المصرية مثلما يحدث في أوروبا، لأن معظم اللاجئيين من سوريا أو السودان، والعادات والتقاليد مشتركة إلى حد كبير، خلاف أن وجود اللاجئين مؤقت.

صاروخ أرعب تل أبيب.. عمرو أديب: لن تأمن إسرائيل إلا بعد أن تعطي كل ذي حق حقه

قال الإعلامي عمرو أديب إن صاروخًا سقط في تل أبيب منذ ساعة، مما أحدث حالة من الفزع الشديد، وطرح تساؤلات حول كيفية وصول الصاروخ إلى تلك المنطقة.

وأشار أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُبث عبر فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الإثنين، إلى أن سقوط الصاروخ أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، مؤكدًا أن إسرائيل ليست في أمان، وأن هناك انهيارًا في منظومة الأمان الاستراتيجي.

الإسكان تكشف آخر تطورات ملف التصالح بمخالفات البناء

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، موقف الوزارة من قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على أنه تم تبسيط وتيسيير الإجراءات من أجل إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف متحدث الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": هناك توجيهات واضحة صدرت من وزير الإسكان بالأمس لكافة الجهات المعنية لتسريع وحوكمة إجراءات التصالح في مخالفات البناء وإصدار التراخيص بأسرع ما يمكن

أحمد موسى: لا سبيل لمكافحة الجوع بدون شراكات دولية متوازنة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل تحت عنوان "الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".

وأوضح "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القمة شهدت مشاركة واسعة من عدد من الدول الكبرى، بما في ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ما حكم الميراث في حال ترك زوجة وبنتين وأختين؟.. عالم أزهري يُجيب

أوضح الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، حكم تقسيم الميراث في حالة وفاة رجل ترك بنتًا واحدة أو أكثر، مع وجود أخوات له على قيد الحياة.

وقال العالم الأزهري، ، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "في حالة وفاة رجل وترك زوجة وبنتين، فإن الزوجة تحصل على الثمن من الميراث، كما نص عليه القرآن الكريم لوجود ولد، أما البنتين، فلهما الثلثين من الميراث، كما جاء في الآية التي تقول: 'يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ'".

برلماني: الاقتراض الحالي من صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الاقتراض الحالي من صندوق النقد الدولي يُعتبر خطوة إيجابية في الوقت الراهن، حيث تُوجه هذه الأموال لدعم المشروعات التنموية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح خليل أن مصر كانت مضطرة منذ عام 2011 للتوجه إلى صندوق النقد الدولي بهدف تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المحافظات.