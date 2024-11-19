حدث في منتصف الليل| انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر .. وآخر تطورات ملف التصالح بمخالفات البناء
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
بعد القبض عليها وتبرؤ الإعلاميين منها.. آخر التطورات بشأن "داليا فؤاد"
أصدرت نقابة الإعلاميين، بيانا، الإثنين، أكدت فيه أن داليا فؤاد المتهمة بحيازة مواد مخدرة ليست إعلامية، ولا يمكن وصفها بذلك.
أمطار بهذه المناطق..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.
اختلاف الرأي أمر طبيعي.. أبرز تصريحات قداسة البابا اليوم في عظة قداس العيد الـ ١٢ لتجليسه
احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بالتذكار الثاني عشر لتنصيب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا وبطريركًا على عرش القديس مار مرقس الرسول.
الإسكان تكشف آخر تطورات ملف التصالح بمخالفات البناء
كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، موقف الوزارة من قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على أنه تم تبسيط وتيسيير الإجراءات من أجل إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء.
البابا تواضروس الثانى: الوطن هو القيمة الأولى في حياة الإنسان
أدلى البابا تواضروس الثاني، الإثنين، بتصريحات إذاعية لبرنامج "اليومين دول" مع الإذاعي كمال ماضي عبر موجات "نغم FM" ، راديو النيل، وذلك بمناسبة العيد الثاني عشر لتجليس قداسته على كرسي القديس مار مرقس الرسول
الرئيس السيسي يُشارك في الجلسة الثانية لقمة مجموعة العشرين بمدينة "ريو دي جانيرو"
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الثانية لقمة مجموعة العشرين، بعنوان، "إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية".
عالم أزهري يوضح حكم الوصية غير العادلة بين الأبناء
أجاب الدكتور السيد عبدالباري، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال بشأن حكم الوصية غير العادلة بين الأبناء؟.
"دينية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن عدم تعيين 140 إمامًا بمسابقة 2022
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، عضو المجلس، بشأن معاناة ما يزيد على 140 أسرة إمام ناجح في مسابقة الأئمة 2022، بعد توقيع الكشف عليهم في مستشفى الدعاة.
نقابة الإعلاميين تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد داليا فؤاد والقاهرة والناس
أكد النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، إنه لا يمكن وصف المدعوة داليا فؤاد المتهمة بحيازة مواد مخدرة بـ"إعلامية" وفقًا لما تم تداوله عبر بعض المواقع الصحفية الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي.
"دينية النواب" تتوافق مع الأوقاف على مشكلة مسجد عبدالرحمن كتخدا الأثري
توافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، مع وزارة الأوقاف ممثلة في الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وممثلي الجهات المعنية من وزارة الآثار وجامعة الأزهر وغيرهم، على حل لمشكلة مسجد عبدالرحمن كتخدا الأثري.
الرئيس السيسي يلتقي الرئيسة التنزانية على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.
الرئيس السيسي يعلن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انضمام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع، وذلك إيمانا بأهمية التصدي لتلك التحديات باعتبارها تجسيداً لعدم المساواة فى العالم.
السيسي يجدد دعوة مصر لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب على أرضها
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تؤمن بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى.
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