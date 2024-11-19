حدث في منتصف الليل| انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر .. وآخر تطورات ملف التصالح بمخالفات البناء

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أصدرت نقابة الإعلاميين، بيانا، الإثنين، أكدت فيه أن داليا فؤاد المتهمة بحيازة مواد مخدرة ليست إعلامية، ولا يمكن وصفها بذلك.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بالتذكار الثاني عشر لتنصيب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا وبطريركًا على عرش القديس مار مرقس الرسول.

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، موقف الوزارة من قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على أنه تم تبسيط وتيسيير الإجراءات من أجل إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء.

أدلى البابا تواضروس الثاني، الإثنين، بتصريحات إذاعية لبرنامج "اليومين دول" مع الإذاعي كمال ماضي عبر موجات "نغم FM" ، راديو النيل، وذلك بمناسبة العيد الثاني عشر لتجليس قداسته على كرسي القديس مار مرقس الرسول

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الثانية لقمة مجموعة العشرين، بعنوان، "إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية".

أجاب الدكتور السيد عبدالباري، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال بشأن حكم الوصية غير العادلة بين الأبناء؟.

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، عضو المجلس، بشأن معاناة ما يزيد على 140 أسرة إمام ناجح في مسابقة الأئمة 2022، بعد توقيع الكشف عليهم في مستشفى الدعاة.

أكد النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، إنه لا يمكن وصف المدعوة داليا فؤاد المتهمة بحيازة مواد مخدرة بـ"إعلامية" وفقًا لما تم تداوله عبر بعض المواقع الصحفية الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي.

توافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، مع وزارة الأوقاف ممثلة في الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وممثلي الجهات المعنية من وزارة الآثار وجامعة الأزهر وغيرهم، على حل لمشكلة مسجد عبدالرحمن كتخدا الأثري.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انضمام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع، وذلك إيمانا بأهمية التصدي لتلك التحديات باعتبارها تجسيداً لعدم المساواة فى العالم.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تؤمن بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى.