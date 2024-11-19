"وكيل صناعة النواب": تدشين الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل مكسب كبير للبلدين

كتب- نشأت علي:

أكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية تدشين الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل، على خلفية مشاركة الرئيس السيسي قمة العشرين، حيث مصر ضيف شرف هذه الدورة.

ونوه محمد محمود، إلى أن تدشين الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل، يأتي في ضوء مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، التي تتسم بتعزيز التنوع وتعميق العلاقات الثنائية، فضلاً عن أواصر الصداقة التي تجمع بين شعبي البلدين، ورغبتهما في ترسيخ السلام، وتعزيز نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدالة، وتجديد وإصلاح النظام متعدد الأطراف، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل.

وأشار وكيل صناعة البرلمان، إلى أن تدشين الشراكة الاستراتيجية يضمن مكانا متميزا للعلاقات بين البلدين ومكسب هائل لكليهما كما ستعمل على تعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسئولين رفيعي المستوى من البلدين.

وتابع نائب الصعيد: من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتم التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتكثيف التعاون في المجلات السياسية والدبلوماسية ومجالات السلام والأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والزراعة والعلوم والتعليم والتعاون التنموي والثقافي والرياضي والسياحي، وغيرها.

واختم المهندس معتز محمد محمود، أن توقيع كل من الرئيس السيسي والبرازيلي لولا دي سيلفا على إعلان الشركة الاستراتيجية، سيدفع بالعلاقات بينهما لعلاقات أرحب وأكبر على مختلف الأصعدة.