سياحة وداخلية وتضامن.. كل ما تريد معرفته عن الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا أيام قليلة على اعتماد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج السياحي 1446هـ - 2025، وذلك بعد انتهاء اللجنة العليا للحج والعمرة من صياغتها وإعدادها خلال الفترة الماضية.

وتم أمس الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية ويستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر 2024.

وأعلنت وزارة الداخلية، البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/ 2025م وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري.

كل ما تريد معرفته عن الحج 2025

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن الحج 2025 في الـ3 جهات المنظمة وهي "السياحة - الداخلية - التضامن".

الحج السياحي 2025

جاءت أسعار الحج السياحي 2025 البري والاقتصادي، كما يلي:

- الاقتصادي موسم كامل: 295 ألف جنيه، فقط عزيزية ونزهة، ومع التحسين يُضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- البري: موسم كامل 260 ألف جنيه، فقط عزيزية، ونزهة 225 ألف جنيه، السعر يشمل تكاليف الباص عدا قيمة تذكرة العبارة، ولو مع تحسين يضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران دون تحسين سكن بمكة في فنادق أو عمائر سكنية بعيدة عن الحرم المكي بمناطق العزيزية أو النزهة أو المناطق المشابهة، يبلغ 250 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

أسعار الحج السياحي 2025 الخمس نجوم

جاءت أسعار الحج السياحي 2025 "الـ5 نجوم"، كما يلي:

- 5 نجوم صف أول: 580 ألف جنيه.

- 5 نجوم صف ثانٍ: 520 ألف جنيه.

حصة تأشيرات الحج السياحي 2025

جاءت حصة تأشيرات الحج السياحي 2025 بواقع 36 ألف تأشيرة، كما يلي:

- البري: 10 آلاف تأشيرة.

- الحج الاقتصادي: 15 ألف تأشيرة.

- الحج الخمس نجوم والمميز: باقي التأشيرات.

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 1446 هـ

- أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 الاقتصادية 30150 جنيهًا.

- أسعار جدية حجز برامج الحج الخمس نجوم 80150 جنيهًا.

التأشيرات الممنوعة من أداء الحج 1446

وشملت التأشيرات الممنوعة من أداء الحج 1446 هـ - 2025، تأشيرة الزيارات بأنواعها "عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور- تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة".

حج الجمعيات الأهلية 2025

وكشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، عن خطوات وطريقة التسجيل لحج الجمعيات الأهلية لعام 2025، حيث أوضح أن التقديم يمكن أن يكون إما إلكترونيًا عبر بوابة الحج والعمرة أو بشكل ورقي.

ووفق مساعد وزيرة التضامن، فإن موعد التقديم على حج الجمعيات الأهلية بدأ منذ أمس الأحد، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.

حصة تأشيرات حج التضامن 1446هـ

وخصصت اللجنة العليا للحج 12 ألف تأشيرة سيتم تنفيذها عبر المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط حج الجمعيات الأهلية

وجاءت شروط حج الجمعيات الأهلية، كما يلي:

- أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- أن يكون سدد الاشتراك السنوي، سواء كعضو عامل أو منتسب.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024، ولم تُوقع عليها أي جزاءات نتيجة مخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- يجب ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل.

- أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، مع تحديد سن مقدم الطلب بتاريخ 19 فبراير 2025، حيث لا يقل سن المتقدم عن 25 عامًا، ويُستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين الذي لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

أسعار حج الجمعيات 2025

أسعار الحج 2025 سيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين مقبلين، وستتغير قيمة الحج هذا العام نتيجة الإقبال المتزايد.

الفئات الممنوعة من أداء الحج 2025

وجاءت الفئات الممنوعة من أداء الحج 2025 لأسباب مرضية، كما يلي:

- المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، وتليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة.

- الأمراض المتقدمة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والتليف الكبدي، والأورام.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والأمراض النفسية والزهايمر.

- الأمراض المعدية النشطة مثل السل الرئوي المفتوح، سيتم استثناؤهم وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

حج الداخلية 2025

أعلنت وزارة الداخلية بدء إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج لهذا العام 1446هـ/2025م.

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 وزارة الداخلية

تجري قرعة الحج 2025 وزارة الداخلية وفقًا للجدول الزمني التالي:

- الأربعاء 20 نوفمبر: مديريات أمن (القاهرة - الشرقية - مطروح).

- الخميس 21 نوفمبر: مديريات أمن (الجيزة - الإسكندرية - دمياط).

- السبت 23 نوفمبر: مديريات أمن (البحيرة - بورسعيد - الدقهلية - المنيا - أسوان - جنوب سيناء).

- الأحد 24 نوفمبر: مديريات أمن (كفر الشيخ - الوادي الجديد - الإسماعيلية - الغربية - بني سويف).

- الاثنين 25 نوفمبر: مديريات أمن (أسيوط - السويس - البحر الأحمر - الأقصر - الفيوم - المنوفية).

- الثلاثاء 26 نوفمبر: مديريات أمن (سوهاج - قنا - شمال سيناء - القليوبية).

إجراءات تقديم طلبات الحج 1446هـ وزارة الداخلية

وجاءت إجراءات تقديم طلبات الحج 1446هـ وزارة الداخلية، كما يلي:

- تُقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أو إلكترونيًا عبر موقع الإدارة العامة للشئون الإدارية على الرابط: https://hij.moi.gov.eg، أو بالاتصال بالرقم الصوتي (27983000-02).

- يجب تقديم الطلب باستخدام بطاقة الرقم القومي السارية وفي حال البطاقة غير سارية يُرفض الطلب.

- تُقبل الطلبات من المواطنين الذين يختارون جهة تنظيم واحدة فقط "قرعة - سياحة - تضامن"، وبمجرد التقديم، لا يُسمح بتغيير الجهة.

- يشترط عدم أداء فريضة الحج مسبقًا، والتمتع باللياقة الصحية لأداء المناسك.

شروط التقديم على حج الداخلية 2025

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا (رجال وسيدات) و18 عامًا للمرافقين.

- لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين "وليس العكس" (ويعامل والد ووالدة الزوج/الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأسرية) شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة.

- تُسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية، فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان – جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها). ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

تُقبل الطلبات وفقاً للنماذج المُعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المُشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفي حالة وجود مرافق، يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب، مع مراعاة سداد الرسوم المقررة. ويرفق بنموذج طلب الحج الورقي صورة بطاقة الرقم القومي "سارية الصلاحية" بعد الاطلاع على أصل البطاقة، ويُدرج الرقم القومي بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

الفئات الممنوعة من أداء الحج 2025

وجاءت الفئات الممنوعة من أداء الحج 2025، كما يلي:

- مرضى الفشل الكلوي، التليف الرئوي، السمنة المفرطة، الحالات المتقدمة من أمراض القلب والكبد والسرطان، الأمراض المعدية مثل السل الرئوي المفتوح، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والأطفال دون 12 عامًا.

- الأطفال دون 12 سنة "وفي حالة حدوث أي متغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها".

- يُشترط اكتمال التطعيمات المطلوبة من كافة الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحة والسكان المصرية، تنسيقاً مع الجانب السعودي، تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19) المُحدث، والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية المُحدثة لموسم 2024م/2025م، وذلك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

- يُوقع المُتقدم بطلب الحج والمُرافق له (إن وجد) على الإقرار المُدرج بالطلب بعدم أداء فريضة الحج طوال حياته وقدرته الصحية على أداء مناسك الحج، وبموافقته على الشروط والضوابط المُنظِمة لحج القرعة والتي تم اعتمادها من اللجنة الوزارية للحج المُدرجة بالطلب. وإذا ثبُت سابقة أدائه لمناسك الحج أو معاناته من أحد الأمراض الغير مُصرح لها بالحج والتي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، يتم استبعاده من قائمة الفائزين بالقرعة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

- يُؤشر بعلامة (√) من المواطن المتقدم والمرافق "إن وجد" بطلب الحج في الجزء الخاص بالحالة الصحية بالطلب، ولا يُقبل طلب الحج من مقدم الطلب والمرافق "إن وجد" في حالة عدم التأشير على خانة الحالة الصحية بالطلب.

تأشيرات الحج 2025 كبار السن

تُخصص نسبة (1%) من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً ومُرافقيهم بكل مديرية على حده، حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل مديرية على حده، ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزيــن بالحج بالتزكية، ويُدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة. مع مُراعاة إدراج كبير السن أولاً على البوابة المصرية المُوحدة للحج كحاج أصل (مُقدم الطلب) ثم يُدرج تباعاً المُرافق له.

في حالة تقديم طلب حج زوجي لكليهما من كبار السن (70 عاماً فأكثر) أو من ذوي الهمم – على سبيل الاستثناء، يُشترط اصطحابهما لمُرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة ليكون قادراً على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية (أقل من 70 عاماً). وتُطبق شروط الاستثناء السابق ذكرها عليه، ويتم مُناظرة بياناتهم من قِبَل المُسئولين بمعرفة مُنسق مديرية الصحة والحماية المدنية.

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