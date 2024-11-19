لو شغال في الخارج.. تعرف على طرق التواصل مع وزارة العمل لحل مشاكلك

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج، بالبحث عن طرق التواصل مع وزارة العمل، خاصة إذا تعرض أحد العاملين لمشكلة ما سواء في المستحقات أو العمل، وغيرها.

وأتاحت وزارة العمل، عددًا من الطرق التي تمكن العاملين بالخارج من التواصل معها، حيث تقوم العمالة المصرية بالخارج بتسجيل البيانات الخاصة بهم لدى وزارة العمل للحصول على عدد من المميزات، منها ما يلي:

- رعايتهم وحصولهم على حقوقهم بدولة العمل.

- سرعة التواصل معهم لإبلاغهم بشأن فرص العمل الجديدة بالدولة المتواجدين بها.

- الحصول على مستحقات العامل وحقوق العامل بالخارج.

- سرعة التواصل مع أسرة العامل بمصر فى حالة الطوارئ.

طرق التواصل مع وزارة العمل

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، طرق التواصل مع وزارة العمل، وهي كما يلي:

- بداية، يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل، من هنا.. اضغط هنا.

- ثانيًا، يجب اختيار تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج.

- ثالثًا، تسجيل حساب شخصي وإدخال البيانات الخاصة بك.

عناوين مكاتب وزارة العمل بالخارج

يذكر أن وزارة العمل تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي في الدول التالية:

- السعودية.

- الإمارات.

- الأردن.

- الكويت.

- قطر.

- لبنان.

- العراق.

- إيطاليا.

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