ماهي التأشيرات المخصصة لأداء الحج 2025؟

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج 1446 هـ - 2025، بمعرفة هل يوجد تأشيرات مصرح لحاملها أداء الحج 2025.

هل يوجد تأشيرات مصرح لحاملها أداء الحج 2025؟

في هذا السياق، قال محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه لا يوجد تأشيرات مصرح بها أداء الحج 2024 بخلاف تأشيرة الحج ذاتها.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن التأشيرات الغير مصرح لها أداء الحج 2024 هي تأشيرة"الزيارة، والسياحية والعمل والمرور والزيارات بأنواعها "عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور- تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة".

وشدد عضو غرفة شركات السياحة، على المواطنين، بضرورة اتباع الطرق الرسمية في السفر لأداء فريضة الحج 2025 تجنبًا للترحيل وفرض عقوبات من المملكة العربية السعودية.

أسعار الحج السياحي الاقتصادية بري وطيران

جاءت أسعار الحج السياحي 2025 البري والاقتصادي، كما يلي:

- الاقتصادي موسم كامل: 295 ألف جنيه، فقط عزيزية ونزهة، ومع التحسين يُضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- البري: موسم كامل 260 ألف جنيه، فقط عزيزية، ونزهة 225 ألف جنيه، السعر يشمل تكاليف الباص عدا قيمة تذكرة العبارة، ولو مع تحسين يضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران دون تحسين سكن بمكة في فنادق أو عمائر سكنية بعيدة عن الحرم المكي بمناطق العزيزية أو النزهة أو المناطق المشابهة، يبلغ 250 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

أسعار الحج السياحي 2025 الخمس نجوم

جاءت أسعار الحج السياحي 2025 "الـ5 نجوم"، كما يلي:

- 5 نجوم صف أول: 580 ألف جنيه.

- 5 نجوم صف ثانٍ: 520 ألف جنيه.

حصة تأشيرات الحج السياحي 2025

جاءت حصة تأشيرات الحج السياحي 2025 بواقع 36 ألف تأشيرة، كما يلي:

- البري: 10 آلاف تأشيرة.

- الحج الاقتصادي: 15 ألف تأشيرة.

- الحج الخمس نجوم والمميز: باقي التأشيرات.

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 1446 هـ

- أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 الاقتصادية 30150 جنيهًا.

- أسعار جدية حجز برامج الحج الخمس نجوم 80150 جنيهًا.

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