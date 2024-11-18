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خبير: استهلاك اللاجئين لا يُشكل عبئًا على مصر لهذا السبب

11:49 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

أرشيفية

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون لجوء الأجانب ينظم حق اللاجيء في الحصول على الخدمات وحقه في التعليم، وخلافه، مشيرًا إلى أن مصر دولة منضبطة وتلتزم بالاتفاقيات الموقعة مثل اتفاقية اللاجئين.

وأضاف "زهري"، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن اللاجئين في مصر لا يُؤثرون على الثقافة المصرية مثلما يحدث في أوروبا، لأن معظم اللاجئيين من سوريا أو السودان، والعادات والتقاليد مشتركة إلى حد كبير، خلاف أن وجود اللاجئين مؤقت.

وأوضح أن استهلاك اللاجئين لا يشكل عبئًا على مصر، لأنه ينشط الاقتصاد، خلاف أن بعض اللاجئين يحصلون على تحويلات من ذويهم في الخارج.

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اللاجئين استهلاك السلع قانون لجوء الأجانب أيمن زهري
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