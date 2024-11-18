صاروخ أرعب تل أبيب.. عمرو أديب: لن تأمن إسرائيل إلا بعد أن تعطي كل ذي حق حقه

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب إن صاروخًا سقط في تل أبيب منذ ساعة، مما أحدث حالة من الفزع الشديد، وطرح تساؤلات حول كيفية وصول الصاروخ إلى تلك المنطقة.

وأشار أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُبث عبر فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الإثنين، إلى أن سقوط الصاروخ أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، مؤكدًا أن إسرائيل ليست في أمان، وأن هناك انهيارًا في منظومة الأمان الاستراتيجي.

وعلق مقدم "الحكاية" قائلًا: "لن تأمن إسرائيل إلا بعد أن تعطي كل ذي حق حقه، الصاروخ الذي سقط على تل أبيب يخاطب نتنياهو".

وأضاف: "مساء الخير، أين الأمن؟"، مشيرًا إلى أن هذا الصاروخ أرعب تل أبيب وأكثر من ٢ مليون إسرائيلي دخلوا الملاجيء، والتصعيد الإسرائيلي قد يدفعهم نحو الانتقام من لبنان، متوقعًا أن تكون الليلة صعبة على لبنان.

وأكمل أديب، أن هذا الصاروخ جاء في وقت حرج وضع نتنياهو في موقف محرج أكثر، معلقًا بشكل ساخر: "نتنياهو اليوم قال إنه أكثر من عبد الباسط حمودة، وزمانه قاعد يفكر كيف ينتقم".