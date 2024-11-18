أمطار بهذه المناطق..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على معظم الأنحاء وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشاط لحركة الرياح وعلى فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا كالتالي:-

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