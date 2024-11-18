شادي المنزلاوي: مصر ستستفيد من موقعها الجغرافي في تعزيز شراكاتها مع البريكس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تحسناً بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضح "المنزلاوي"، في تصريحات تليفزيونية، أن ترامب أبدى عزمه على مكافحة الصين وأوروبا، مع رفع الجمارك على جميع المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن سياسة ترامب ترتكز على تحفيز الاقتصاد وتعزيز الصناعة المحلية.

وأضاف أن توطين الصناعة الوطنية يعد أساساً قوياً لاقتصاد أي دولة، مؤكداً أن تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد العالمي سيكون متقلباً، بالنظر إلى طبيعته المتغيرة في اتخاذ القرارات.

وفيما يتعلق بالبورصة المصرية، أشار المنزلاوي إلى أن البورصة أثبتت قدرتها على جذب الاستثمارات، خاصة بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن تعميم هذه العمليات، بل يجب تقييم كل عملية استحواذ على حدة، مع النظر فيما إذا كانت ستضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المصري، وهل ستساهم في دخول عملة صعبة، وتحافظ على العمالة الموجودة، وتؤدي إلى تطوير الشركات.

كما لفت المنزلاوي، إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يُعد خطوة اقتصادية مهمة، حيث تعتبر البريكس واحدة من أبرز المجموعات الجيو- اقتصادية في العالم، وتهدف هذه المجموعة إلى تحقيق توازن بين الاقتصاد الأمريكي المهيمن والاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى إيجاد عملة بديلة للدولار.

واختتم: "موقع مصر الجغرافي وثرواتها الطبيعية يضيفان قيمة كبيرة لمجموعة البريكس، حيث أن التعاون مع الدول الأعضاء مثل الصين والهند سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري على المدى القصير والطويل."