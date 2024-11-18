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الإسكان تكشف آخر تطورات ملف التصالح بمخالفات البناء

10:21 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

الإسكان تكشف آخر تطورات ملف التصالح بمخالفات البنا

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كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، موقف الوزارة من قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على أنه تم تبسيط وتيسيير الإجراءات من أجل إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف متحدث الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": هناك توجيهات واضحة صدرت من وزير الإسكان بالأمس لكافة الجهات المعنية لتسريع وحوكمة إجراءات التصالح في مخالفات البناء وإصدار التراخيص بأسرع ما يمكن

توجيهات وزير الإسكان

ولفت المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن التدخل الإلكتروني في الإجراءات وفقات للتوجيهات سيساهم في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

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الإسكان ملف التصالح مخالفات البناء عمرو خطاب
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