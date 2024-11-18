بعد القبض عليها وتبرؤ الإعلاميين منها.. آخر التطورات بشأن "داليا فؤاد"

كتب- عمرو صالح:

أصدرت نقابة الإعلاميين، بيانا، الإثنين، أكدت فيه أن داليا فؤاد المتهمة بحيازة مواد مخدرة ليست إعلامية، ولا يمكن وصفها بذلك.

وقال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بأن ما ورد بالخبر من اقتران اسمها بوصفها إعلامية "لا صحة له"، حيث إن المذكورة غير مقيدة بجداول النقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة ولا تنتمي لنقابة الإعلاميين.

وأضاف، أن النقابة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وضد الوسيلة (قناة القاهرة والناس) التي سمحت لها بممارسة النشاط الإعلامي بالمخالفة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016م في مادتيه (88/89) واللتين جرمتا ما قامت به الوسيلة الإعلامية بعقوبة قد تصل إلي السجن للمثل القانوني وتغريم وإغلاق الوسيلة الإعلامية.

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وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، الجمعة الماضية قد ألقت القبض على داليا فؤاد، مقدمة برنامج "ضرب نار" المذاع على قناة القاهرة والناس، وذلك بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة داخل شقتها الخاصة بالقاهرة الجديدة.

وأمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليها في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وفي التحقيقات، أنكرت داليا فؤاد الاتهامات المنسوبة إليها، قائلة "مش بتاعتي"، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للحصول على تفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى إرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير وافٍ.

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وقرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، امس الأحد، تجديد حبسها، وشخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالاتجار بعقار "GHP" المخدر والمعروف بـ"عقار اغتصاب الفتيات".



ووجهت النيابة للمتهمين، القيام بالاتجار في مخدر GHP والمعروف بـ"عقار اغتصاب الفتيات، واستهداف الشباب لترويج المخدر في منطقة التجمع، بالإضافة لتهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى مصر لترويجها.

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وفي سياق أخر كشف محمد الراعي، محامي المذيعة والبلوجر الشهيرة "د. ف"، عن تفاصيل جديدة في التحقيقات التي تجري معها على خلفية اتهامها بحيازة عقار GHP المخدر.

وقال الراعي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إنه تم إصدار أمر بالقبض على المذيعة "د. ف" وتفتيش منزلها بناءً على تحريات مأمور الضبط القضائي التي أفادت بأنها متورطة في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف محامي المذيعة الشهيرة أنه دفع ببطلان تحريات مأمور الضبط القضائي، معتبرًا أن التحريات لا أساس لها من الصحة، كما دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش.

وفيما يتعلق بما تردد من شائعات حول وجود شريك أجنبي، نفى المحامي هذه الأخبار تمامًا، مؤكداً أن موكلته تم القبض عليها أثناء تواجدها بمفردها في مسكنها بالتجمع الخامس.

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ويشار إلى أن مخدر GHP الذي يعرف أيضًا بـ"مخدر الاغتصاب" حديث الرأي العام خلال الساعات الماضية، بعد القبض على "بلوجر" معروفة بتهمة الترويج له بين أوساط الشباب لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

ويتعتبر المخدر من أخطر المواد الكيميائية التي يستخدمها البعض لاغتيال الوعي والسيطرة على الفتيات واستدراجهن إلى "المحظور" في حالات غير قانونية، ما يعرضهن لمخاطر صحية جسيمة وأضرار نفسية خطيرة، وفقًا لموقع الجمعية الأمريكية لمراكز مراقبة السموم AAPCC.

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