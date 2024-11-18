إعلان

الرئيس السيسي يُشارك في الجلسة الثانية لقمة مجموعة العشرين بمدينة "ريو دي جانيرو"

10:04 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الثانية لقمة مجموعة العشرين، بعنوان، "إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية".

تعقد القمة على مدار يومي 18-19 نوفمبر الجاري، بمدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، ويشارك الرئيس السيسي، في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالاً في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

وألقى الرئيس السيسي، كلمة مصر في الجلسة الأولى للقمة، والتي تناولت الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قمة مجموعة العشرين الرئيس البرازيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد أبوظبي على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين

إعلان

إعلان

عاجل| هيئة البث الإسرائيلية: الحافلة المتضررة في عملية تفجير تل أبيب كان بها جنود
عاجل| نقابة الإعلاميين تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد داليا فؤاد والقاهرة والناس
* تطبق قريبا.. تنظيم الاتصالات يوافق مبدئيا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات