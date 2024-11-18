الرئيس السيسي يُشارك في الجلسة الثانية لقمة مجموعة العشرين بمدينة "ريو دي جانيرو"

كتب- محمد سامي:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الثانية لقمة مجموعة العشرين، بعنوان، "إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية".

تعقد القمة على مدار يومي 18-19 نوفمبر الجاري، بمدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، ويشارك الرئيس السيسي، في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالاً في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

وألقى الرئيس السيسي، كلمة مصر في الجلسة الأولى للقمة، والتي تناولت الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.