أحمد موسى: لا سبيل لمكافحة الجوع بدون شراكات دولية متوازنة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل تحت عنوان "الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر".

وأوضح "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القمة شهدت مشاركة واسعة من عدد من الدول الكبرى، بما في ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته على أهمية مواجهة التحديات الراهنة، والتي تتصدرها تفاقم الصراعات وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية، فضلاً عن نقص التمويل ومعضلة الديون في الدول النامية، بالإضافة إلى عدم الوفاء بالمساعدات الرسمية للتنمية.

كما لفت موسى إلى تأكيد مصر على ضرورة الوقف الفوري للمأساة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء في غزة ولبنان، مشددًا على أهمية إنقاذ المدنيين الذين يعيشون في أوضاع معيشية كارثية، ووقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع في المنطقة.

وأضاف أن الرئيس السيسي جدد دعوته لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية في مصر، لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة.

كما أشار موسى إلى أن خطاب الرئيس السيسي سلط الضوء على جهود مصر الوطنية الحثيثة في مجال التنمية البشرية، بما في ذلك مشروع "حياة كريمة" العملاق، الذي يهدف لتحسين مستوى معيشة حوالي 60 مليون مصري في المناطق الريفية من خلال تطوير جميع جوانب حياتهم، بدءًا من البنية التحتية وصولاً إلى مستوى الخدمات العامة وفرص العمل.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تؤمن بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال إقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية، تشمل توفير التمويل الميسر للتنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضا:

البابا تواضروس في عظة قداس العيد الـ12 لتجليسه: وجودنا معًا اليوم أقوى من مئة عظة

بعد واقعة عضو بمجلس الزمالك.. أبرز النصائح لتجنب حرائق "شواحن" الكهرباء

زيادة الغرف الفندقية وتطوير المطارات.. مدبولي يبحث جهود النهوض بقطاع السياحة

رئيس "التأمين الصحي" يتفقد مستشفى صيدناوي: نموذج في التطوير الطبي –صور