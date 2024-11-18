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الرئيس السيسي يعلن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع

08:51 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الأولى لقمة مجموعة ال

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انضمام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع، وذلك إيمانا بأهمية التصدي لتلك التحديات باعتبارها تجسيداً لعدم المساواة فى العالم.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، خلال الجلسة الأولى لـ قمة مجموعة العشرين"الشمول الاجتماعى ومكافحة الجوع والفقر" المنعقدة فى "ريو دى جانيرو" بالبرازيل.

وأشار السيسي، إلى إيمان مصر بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية، تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

وجدد الرئيس الدعوة لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها؛ لضمان أمن الغذاء، وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة.

مكافحة الجوع مصر الرئيس السيسي قمة مجموعة العشرين البرازيل
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