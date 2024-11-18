برلماني: الاقتراض الحالي من صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الاقتراض الحالي من صندوق النقد الدولي يُعتبر خطوة إيجابية في الوقت الراهن، حيث تُوجه هذه الأموال لدعم المشروعات التنموية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح خليل أن مصر كانت مضطرة منذ عام 2011 للتوجه إلى صندوق النقد الدولي بهدف تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد فرضت على الحكومة ضرورة تطوير البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مما جعل الاقتراض خيارًا ضروريًا لتنفيذ هذه المشروعات.

التركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية

وأشار خليل إلى أن الحزب يدعم كافة المبادرات والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا على أهمية استغلال الموارد المتاحة والتركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.

كما نوه إلى أهمية تعديل القوانين التي تسهم في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين. وشدد على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، بما يضمن توفير العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات المشروعات الحالية.

واختتم قائلاً: "لم أر في حياتي دولة تواجه هذا الكم الهائل من الشائعات التي تستهدف الدولة ومؤسساتها، والتي تسعى إلى تقويض عزيمة الشعب المصري".

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