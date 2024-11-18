لتعامله مع مواطن بشكل غير لائق.. وزير العمل يقرر إيقاف مسؤول وتحويله إلى التحقيق

كتب- محمد أبو بكر:

انتصر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، لحق المواطن الطاهر السيد عبدالعزيز، بعد تعرضه لتعامل غير لائق من أحد موظفي مكتب عمل غرب بمدينة نصر.

واستقبل "جبران"، بحسب بيان البيان، المواطن بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح له أن الوزارة لن تسمح بتعرض أي مواطن لتعامل غير لائق أثناء الحصول على الخدمات من مديريات ومكاتب العمل بكافة المحافظات، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إحترام المواطن والحفاظ على حقوقه، وأن ما حدث اليوم هو رسالة تؤكد تعامل الحكومة بشكل سريع ضد كل موظف يتجاوز حدوده مع المواطنين.

إيقاف الموظف المسؤول عن العمل وتحويله إلى التحقيق

وقرر الوزير إيقاف الموظف المسؤول عن العمل وتحويله إلى التحقيق، مؤكدًا أن توجيهاته اليومية إلى مديريات العمل لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم وأوضح أن بابه مفتوح أمام المواطنين.

المواطن يشكر وزير العمل

من جانبه، وجه المواطن، الشكر والتقدير إلى الوزير على إنصافه وجبر خاطره وأنه يشعر الأن بكرامته وإحترام الحكومة لحقوقه ،والتعامل بشكل كريم.

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