6 آلاف جنيه.. وزير الأوقاف: تطبيق الحد الأدنى للأجور على الائمة والعمال المتعاقدين

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، مساء اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة مقدمة من النواب، بشأن سد العجز في عدد الأئمة والعمال في المساجد، وبشأن خطباء المكافأة والتحسين.

وتابع الوزير: "ندرس ونعمل على هذا الموضوع منذ شهرين وتحملت فيها القرار ووصلنا إلى هذه الحلول، فهذه الشريحة من الأئمة ظلت تعاني بهذه الصورة، وهناك معوق قانوني ومعوق إنساني، والعامل الإنساني أقوى، وهؤلاء أبنائنا لن نتركهم".

وقال الدكتور هشام عبد العزيز، ممثل وزارة الأوقاف: "تم إعداد مذكرة بخصوص هذا الموضوع وتم الموافقة على أن أجر الإمام والعامل المتعاقد يطبق عليه الحد الأدنى للأجور، وهو 6 آلاف جنيه، حيث إنهم بداية التعاقد مع التنظيم والإدارة بنظام الأجر مقابل العمل، تعاقدوا على 3 آلاف جنيه، وكذلك من يعينوا هذا العام ومستقبلا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، ومن يحصل في السنة الجديدة على 3700 جنيه سيحصل على 6700 جنيه وهكذا".

الوزارة تحرص على دعم الأئمة والعمال وتحسين ظروفهم

وبشأن العجز في الأئمة وعمال المساجد، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة تحرص على دعم الأئمة والعمال وتحسين ظروفهم على أولوياتها، وتعمل في ضوء إمكانيات الدولة المتاحة، وتابع: "وجدت أننا أمام عبء إني عايز أغطي كل الأئمة والعمال وفي نفس الوقت الأمر مرتبط بالإمكانيات المتاحة، فأقصى ما سمح به في 2022 ألف درجة مالية، و2023 و2024 كذلك، والألف بعد فرز التنظيم والإدارة يقل أيضا لاستيفاء كل المعايير، وأنا أضم صوتي لصوت النواب.. أنا كمان عايز أعين أئمة وعمال".

وزير الأوقاف: عندى 160 ألف مسجدًا كيف أغطيهم؟

واستكمل وزير الأوقاف، قائلا: "الدورة الأخيرة لتعيين العمال وصلنا إلى ألف أيضاً، وأنا مغلول اليد، لو كان في الإمكان أكثر من ذلك لن نتأخر، والموارد الذاتية لن تغطي كل الجمهورية، عندى 160 ألف مسجد، كيف أغطيهم؟، وعندى أئمة وعمال وخطباء مكافأة ومتطوع، وخطيب المكافأة لا أرضى له أن يأخذ هذا المبلغ، والأمر لا تقصير من المالية ولا التخطيط ولا الأوقاف، ظروفنا كدا، ونسعى جاهدين لإيجاد حلول ونعمل على كل ملف على حدا، ومستعد أستمع لأي حلول من النواب ونتناقش للوصول إلى حل، وأي حل يمكن تطبيقه ويحل المشكلة سننفذه، ساعدوني وأمد يدي للجميع".

وواصل الدكتور أسامة الأزهري، حديثه قائلاً: هناك أئمة يعملون في محافظات أخرى غير محافظاتهم، وبدأنا عمل حركة تنقلات كل سنة، لتلبية احتياجات المعين بالفعل لإعادته لمحافظته، رغم أن ذلك يتسبب في عجز في بعض المحافظات، لكن هؤلاء أبنائنا ونحرص على دعمهم".

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