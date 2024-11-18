بعد واقعة عضو بمجلس الزمالك.. أبرز النصائح لتجنب حرائق "شواحن" الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك بعض العادات السيئة التي تسبب الحرائق ومخاطر الصعق الكهربائي داخل المنازل.

يأتي ذلك في إطار ما حدث لعضو بمجلس إدارة نادي الزمالك؛ الذي أُصيب إصابات بالغة نتيجة إضرام النيران في الفيلا الخاصة به، بسبب تركه شاحنًا بالكهرباء.

ويعد مثل هذا الحادث متكررًا؛ ويحدث نتيجة أخطاء غير مقصودة؛ منها ترك شاحن التليفون في الكهرباء أثناء الخلود للنوم أو ترك الوحدة السكنية، وهذا ما حدث بالأمس وكان ضحيته عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

14 توجيهات مهما بشأن أسلاك وشواحن الكهرباء في المنزل

ونوه المصدر بأنه يجب على الجميع الحيطة والحذر ومراعاة ما يلي؛ لتلاشي حدوث مثل هذه الحالات:

1- يجب اختيار جهاز معتمد واختيار المشترك المستخدم بإتقان؛ تجنبًا لحدوث الحرائق.

2- افصل التيار الكهربائي عن المكان إذا اعتزمت السفر.

3- تحدث مع مختص قبل تصليح أي أعطال كهربائية.

4- اختر الأسلاك المناسبة للتيار الكهربائي في بيتك.

5- وضع الهاتف المحمول في الشاحن وتركه قد يسبب الحرائق (نضع شاحن التليفون وتركه وننام أو ننزع التليفون ونترك الشاحن في الفيشة).

6- الشاحن الكهربائي هو محول كهربائي صغير يحول الفولت الكهربائي الموجود من 220 فولت لـ5 فولت، ومع اختلاف جودته يكون حملًا وهميًّا حال عدم توصيله بالهاتف.

7- الشاحن الكهربائي قد يتعرض للانفجار؛ نظرًا لأنه يختلف تصنيعه من مكان لمكان (ومن ماركة لأخرى ويختلف من مكان لآخر).

8- الشواحن المقلدة تمثل خطورةً أكبر؛ نظرًا لاختلاف مواد التصنيع، والشاحن الكهربائي قد يتحول إلى قنبلة وينفجر بسبب السخونة نتيجة إمداده بالطاقة.

9- خطورة الشواحن قد تكون مضاعفةً حال وجوده بجوار ستارة أو بجوار السرير (لو انفجر أو انفجرت بطارية التليفون ممكن يؤدي إلى حدوث حريق).

10- توصيل شاحن اللاب وتركه دون إغلاق كامل قد يسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة وحدوث حريق في المكان.

11- الأسلاك العابرة للغرف قد تسبب مشكلات وتعرض الإنسان لخطر الصعق.

12- وضع مشترك واحد لعدد من الأجهزة يسبب مشكلة كبيرة؛ حيث يمكن أن تتعرض المادة العازلة للأسلاك للحرق، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة (التليفزيون والريسيفر على مشترك واحد في نفس المكان، ولازم تسأل نفسك: هل المشترك يتحمل الحمل فعلًا ولَّا ممكن يسبب حريقة؟).

13- ارتفاع الأحمال والحرارة قد يسبب ذوبان السلك الحامي للمشترك والعازل للكهرباء، ومن الممكن أن يسبب الصعق.

14- يجب الاستفسار عن قدرة المشترك (تسأل المشترك يتحمل كم وات؟ كل أما الرقم يزيد تحمل أجهزة أكثر).

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