رئيس "التأمين الصحي" يتفقد مستشفى صيدناوي: نموذج في التطوير الطبي -صور

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كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الإثنين، مستشفى صيدناوي بعد عمليات التطوير التي شهدها المستشفى خلال الفترة الأخيرة.

رافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد عطا فهيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، وذلك في إطار خطة الهيئة لتحديث البنية التحتية لمستشفيات فرع القاهرة.

تفاصيل تطوير مستشفى صيدناوي

خلال الجولة، اطلع "مصطفى" على التحديثات الشاملة التي طالت أقسام المستشفى الرئيسية، مثل بنك الدم، المعامل، والطوارئ، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الطبية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عمليات التطوير تعكس رؤية الهيئة في تقديم رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات المرضى.

وأوضح أن مستشفى صيدناوي أصبح نموذجًا يُحتذى به في التطور الطبي والتقني، بفضل الجهود المتواصلة من الإدارات المختصة، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق التميز الطبي على مستوى جميع مستشفياتها.

يأتي تطوير مستشفى صيدناوي ضمن خطة الهيئة لتطوير البنية التحتية لجميع مستشفياتها، بهدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة تتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الصحية.

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